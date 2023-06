Omicidio Senago | sorella Giulia | ‘solo il dolore mi fa sentire che il cuore batte ancora’

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 13 giugno 2023) Milano, 13 giu. (Adnkronos) – “Cara, è difficile per me stare qui oggi e trovare le parole giuste. Mi sento incredibilmente vuota. Solo ildella tua perdita mi fache il mioancora. E che agonia. Sapere di essere rimasti qui senza te e Thiago, ergastolani del tempo e del, barcollanti nel buio del futuro ed impauriti di non ritrovare la strada. E tu, dove sei? E lui? Che viso ha Thiago? Scalcia? Ti sorride? Piange?”. Inizia così la lunga lettera che Chiara Tramontano,dila 29enne incinta al settimo mese uccisa a coltellate dal compagno Alessandro Impagnatiello nella loro abitazione a, scrive a chi non c’è più. “Io vi immagino così: guancia a guancia, stesi su un prato di ...