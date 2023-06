Olanda | Koeman è sicuro | «Possiamo vincere la Nations League»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 13 giugno 2023) Le parole di Ronald, allenatore dell’, in vista della semifinale dicontro la Croazia Ronaldha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale dicontro la Croazia. PAROLE – «vincerla: l’non vince spesso trofei e vogliamo cogliere questa opportunità ora. Ci sono quattro squadre forti e non ci sarà molta differenza nei valori in campo, per prima cosa dobbiamo essere bravi contro una squadra come quella croata. Hanno un allenatore che sta andando alla grande da circa sei anni, giocano da anni con la stessa consolidata formazione. Vedo il futuro in modo positivo, ma nel calcio l’unica cosa che conta è il ...