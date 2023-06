Olanda | infortunio De Ligt | Koeman perde il centrale per la Nations League

(Di martedì 13 giugno 2023) Ronalduno dei suoi pezzi forti in difesa e dovrà rinunciare a Deper laRonalduno dei suoi pezzi forti in difesa e dovrà rinunciare a Deper la. Come riportato dalla federazione olandese, l’ex Juve ha subito un problema al polpaccio e al suo posto è stato chiamato Blind.

... è stato l'uomo di spicco dell'era Sacchi - Capello e dell', con cui ha vinto l'Europeo del ... I difensori non riuscivano a fermarlo, ma un gravepurtroppo c'è riuscito: all'età di ...L'perde una pedina fondamentale in vista delle Final Four di Nations League , dove sfiderà mercoledì a Rotterdam la Croazia. A causa di unal polpaccio patito in allenamento non sarà ..."Alex Rins volerà oggi in Spagna per continuare il suo processo di guarigione dopo l'... Il pilota spagnolo salterà i Gran Premi di Germania e". La LCR Honda non sostituirà Rins in ...

MotoGP, nuovo intervento per Alex Rins: salterà Il GP Germania e il GP Olanda Sky Sport

Con Matthew Garbett che è stato riscattato dal Nac Breda in Olanda, sono rimasti tre i giocatori del Torino che dopo le rispettive esperienze all'estero torneranno alla base per ...Brutte notizie in casa Milan: Theo Hernandez ha saltato l'allenamento con la Francia a causa di un infortunio al polpaccio sinistro ...