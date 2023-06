Oggi 13 giugno | Sant’Antonio da Padova Taumaturgo senza pari | capace di compiere un incredibile miracolo

... 'Diffamarlonon è libertà di pensiero, è indelicatezza' La storia Instagram di Aurora Ramazzotti Le ultime due storie che Aurora Ramazzotti ha postato questa mattina, martedì 13, sono ...Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi si è spento lunedì 12, dopo un lungo ... Se dovessi scommettere, quell'8% (ottenuto alle politiche di settembre) di Berlusconi andrà in gran ......ufficialmente dalla Grande G tramite le sue pagine di supporto nella giornata di lunedì 12... per migliorare la luminosità e il contrasto nell'immagine Prima diqueste opzioni risultavano ...

10 giugno 2023, l'almanacco di oggi: nati, morti e santo del giorno la Repubblica

Chi e` sottoposto a indagini o e` imputato in un processo penale deve essere sempre espressamente avvertito del diritto di non rispondere alle domande relative alle ...Alle 14.30 di oggi si conosceranno i nuovi dati sull'inflazione americana da cui dipende la politica monetaria Usa ma i mercati sono molto fiduciosi - In Italia scuderia Berlusconi in ascesa e spread ...