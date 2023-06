Occhetto vs Berlusconi | la giacca marrone e la spilla splendente Nel 1994 il dibattito con cui il Cavaliere entra in campo - VIDEO

... lui ha fatto entrare nel cuore degli italiani un errore profondo scambiando libertà per arbitrio, quindi contro le regole, contro le tasse - ha continuato- èche ha dichiarato ...Quel momento io lo identifico in una notte del 1994, quando l'Italia era in attesa di capire chi, fra Silvioe Achille, avrebbe vinto le elezioni in Italia. Anni dopo capii i ..."Una persona che merita rispetto", dice Achille, secondo il quale "al di la' dello ... "È indiscutibile il contributo cheha dato alla edificazione di un nuovo sistema e alla ...

Occhetto: "A Berlusconi rifiutai un patto segreto per le tv. Meloni sua unica erede" la Repubblica

Silvio Berlusconi ha segnato un’epoca: nel bene, quando è riuscito a fermare la “gioiosa macchina da guerra” dell’ex Pci; nel male, quando ha dato vita alla stagione dei non/partiti di stampo propriet ...Siamo grati a Silvio Berlusconi perché, con la sua “discesa in campo” del 1994, ci ha salvato dalla “gioiosa macchina da guerra” di Achille ...