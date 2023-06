Occhetto piange il ‘nemico’ Berlusconi | “Meloni è l’unico erede | sul bipolarismo fece un capolavoro”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 13 giugno 2023) «Per me Silvioè stato un avversario politico, che ho sempre trattato con rispetto, anche durante il famoso braccio di ferro in tv del ’94». Lo dice in una intervista a Repubblica Achille, 87 anni, ex segretario del vecchio Pci, poi Pds. L’ultimo leader dei comunisti italiani, Achille, che a quelle elezioni con la sua “gioiosa macchina da guerra” fu sconfitto dal Polo delle libertà, parla dell’avversario che ha messo fine alla sua vita politica. Dopo quella sconfitta l’allora astro nascente della sinistra finì infatti rapidamente nel dimenticatoio. LEGGI ANCHE Claudio Baglioni è già pentito dell'invito alla Schlein: "Basta cene a casa mia, non mi arruolate"fa il gretino apocalittico: "Il Signore manda il diluvio perché non ascoltate i ragazzi" ...