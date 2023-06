Obelisco in Villa Comunale | intesa Friends of Naples Onlus-Palazzo San Giacomo | via ai lavori di restauro

Leggi su ildenaro

(Di martedì 13 giugno 2023) A pochi mesi dalla sottoscrizione della convenzione tra Comune di Napoli e associazioneof, presieduta dall’architetto Alberto Sifola, sono partiti ididell’della Meridiana di Stefano Gasse in. Lo Gnomone della Meridiana è uno degli obelischi di Napoli e la sua costruzione risale agli inizi del XIX secolo, nel periodo deidi ampliamento del giardino settecentesco. L’opera, alta circa 15 metri, è composta da unin piperno sormontato da una sfera in ottone – attualmente custodita nei depositi del Comune di Napoli – e una linea meridiana in piperno e marmo bianco. Sarà ripristinata l’integrità dell’rimettendo al suo ...