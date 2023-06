Nuovo Btp Valore | il 66% degli ordini è stato sotto i 20mila euro

(Di martedì 13 giugno 2023) L’importo complessivamente emesso per il Btpdi 18.191,090 milioni dia fronte di 654.675 contratti conclusi, con un taglio medio di 27.786. E' quanto spiega il Mef in una nota nella quale spiega tutti i dettagli del collocamento ricordando che si tratta «del risultato più elevato di sempre in termini discritto, ma anche per numero di contratti registrati,...

...delValore, che ha raccolto oltre 18 miliardi. E come dimostra l'ascesa di quasi 50 miliardi del risparmio gestito nel primo trimestre 2023. Cosa ci aspetta Giovedì prossimo è atteso un...Il rendimento deldecennale benchmark si riduce leggermente, al 4,04% rispetto al 4,05% precedente.

Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato i dettagli della prima emissione del BTP Valore, la nuova famiglia di titoli di Stato dedicata esclusivamente ai risparmiatori retail. Il Mef e ...Si tratta del risultato più elevato di sempre in termini di valore sottoscritto, ma anche per numero di contratti registrati, in un singolo ...