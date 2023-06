Nuovi stimoli per dopare l’economia Il piano un po’ disperato di Xi

Leggi su formiche

(Di martedì 13 giugno 2023) Negli ultimi giorni la Cina sembra aver preso consapevolezza della situazione economica che sta vivendo. Il punto di arrivo è sempre lo stesso, un Pil che non tira come dovrebbe. Il che è oggettivamente un problema per chi vuole continuare a essere la seconda economia globale. E così, alla fine, il Paese ha deciso di valutare su due piedi un ampio pacchetto di misure di stimolo al, nei giorni in cui pare sia tornata molto forte la pressione del governo di Xi Jinping per rilanciare la crescita. Le proposte di stimolo includono almeno una dozzina di misure destinate a sostenere settori come quello immobiliare e la domanda interna. Per esempio, ulteriori riduzioni dei tassi di interesse, consentendo un maggiore afflusso di denaro nel. Non è tutto. Una parte fondamentale del pacchetto riguarda il sostegno al mercato immobiliare. In ...