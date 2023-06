(Di martedì 13 giugno 2023) Roma, 13 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Nell'ambito delladel Paese,sta operando già da qualche anno con spirito pionieristico tra le Pubbliche Amministrazioni grazie all'adozione di tecnologie e soluzioni innovative in grado di abilitaresempre più su misura per le diverse categorie di utenti. Il percorso di evoluzione dell'rientra nell'ambito delladella pa indicata nella Missione 1 del Pnrr, che ha previsto un finanziamento complessivo di 180 milioni. Latecnologica dell'Istituto procede a ritmi serrati, in anticipo rispetto alle tempistiche previste per il raggiungimento degli obiettivi del Pnrr, attraverso due macro ...

...verso coloro che già donano il sangue e per incoraggiare quante più persone a diventare... tra le quali 160 talassemiche, afferenti aidi Talassemia di Siracusa e di Lentini, ...Nel 2022 idel Lazio hanno assistito complessivamente 13.150 individui con un disturbo da uso di sostanze, di cui 2.080 sonoutenti (15,8%) e 11.070 soggetti già in carico o rientrati ...... ndr ) di secondo livello che faceva davvero al caso nostro per la qualità e il numero dei... che al momento non ha dato esiti. Non solo: dall'inizio del 2023, la situazione è precipitata.

Nuovi servizi e processi, l'Inps guida la trasformazione digitale Adnkronos

Cagliari, 13 giu. (askanews) - Lidl Italia, Catena di supermercati leader nella GDO con 730 punti vendita nel Paese di cui 23 in Sardegna, ha ...Secondo Trend Micro, la necessità di una sempre maggiore visibilità sul cloud richiederà ai professionisti di evolversi e adattarsi ...