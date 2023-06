Nuove terapie e prevenzione per combattere i tumori cutanei

Leggi su anteprima24

(Di martedì 13 giugno 2023) Tempo di lettura: 6 minutiDiagnosi precoce grazie a strumenti sempre più sofisticati e non invasivi,e corretti stili di vita sono le armi più efficaci per prevenire idella pelle, in particolare il melanoma. Alla base di una giustac'è sempre la corretta fotoprotezione. Grazie alle ricerche sono stati sviluppati filtri solari su misura per ogni paziente. E' quanto emerge da 97mo Congresso nazionale della Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse in corso a Napoli nella