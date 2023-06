Nuove date per i Pooh | a settembre al Sud

(Di martedì 13 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDopo il tutto esaurito a San Siro, gli ultimi biglietti disponibili per lo Stadio Olimpico di Roma, sabato 15 luglio, e il sold out dei due concerti del 29 e 30all’Arena di Verona, per isi aggiungono ora cinque nuovi appuntamenti al Sud a: dueal Teatro Antico di Taormina (16 e 17), e a seguire live al Teatro Valle dei Templi di Agrigento (19), all’Arena Flegrea di Napoli (21) e a Villa Manin di Codroipo – Udine (24). A luglio isaranno protagonisti di due eventi live negli stadi, il 6 luglio allo Stadio Meazza di Milano e il 15 luglio allo Stadio Olimpico di Roma e Il Volo saranno loro ospiti straordinari per i due concerti. Dopo ...

Dopo il tutto esaurito a San Siro, gli ultimi biglietti disponibili per lo Stadio Olimpico di Roma, sabato 15 luglio, e il sold out dei due concerti del 29 e 30 settembre all'Arena di Verona, per i Po ...