Numeri cyber con le solite ombre e una piccola luce

(Di martedì 13 giugno 2023) Anche per questo 2023 sono arrivati idel “Verizon Data Breach Investigations Report”. Una volta tanto comincio con un dato che personalmente ritengo molto positivo: è confermato il trend per cui gli incidenti che coinvolgono le tecnologie OT, quelle dei sistemi industriali, sono in forte minoranza. Soltanto il 3,4 per cento degli oltre 16 mila incidenti rilevati ha riguardato questo tipo di infrastrutture, di cui 5.199 si sono trasformati in violazioni. Considerando le conseguenze nel mondo reale che può avere questo tipo di attacchi possiamo rallegrarci del dato. Per il resto le “”. Ransomware e attacchi di DDoS sono sempre sulla cresta dell’onda, così come il fattore umano rappresenta la principale vulnerabilità delle organizzazioni. A questo proposito, ci sono due aspetti che meritano di essere sottolineati. In ...