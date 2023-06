(Di martedì 13 giugno 2023) Mattia(164) è statoal primo turno nel challenger inglese di(145.000 euro di montepremi su erba).ha perso per 62 61 dal britannico Ryan(201). ORDINE ...

Mattia(164) è stato eliminato al primo turno nel challenger inglese di(145.000 euro di montepremi su erba).ha perso per 62 61 dal britannico Ryan Peniston (201). ORDINE DI GIOCO TABELLONE SINGOLARE TABELLONE DOPPIO QUALIFICAZIONI 13 giugno 2023C'è un solo italiano in gara nel challenger inglese di(145.000 euro di montepremi su erba). Mattia(167) è stato sorteggiato al britannico Ryan Peniston (192). La prima testa di serie del torneo è il britannico Andy Murray , 36 anni e ...Mattia(164) è stato eliminato al primo turno nel challenger inglese di(145.000 euro di montepremi su erba).ha perso per 62 61 dal britannico Ryan Peniston (201). ORDINE DI GIOCO TABELLONE SINGOLARE TABELLONE DOPPIO QUALIFICAZIONI 13 giugno 2023

Nottingham: Bellucci eliminato da Peniston Tiscali

Mattia Bellucci (164) è stato eliminato al primo turno nel challenger inglese di Nottingham (145.000 euro di montepremi su erba). Bellucci ha ...C'è un solo italiano in gara nel challenger inglese di Nottingham (145.000 euro di montepremi su erba). Mattia Bellucci (167) è stato sorteggiato ...