“Non vince lei” Sorpresa all’Isola dei Famosi | il nome non è quello che tutti si aspettano

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 13 giugno 2023) Isola dei, ecco chirà secondo gli scommettitori. La recente morte di Silvio Berlusconi ha spinto i dirigenti Mediaset a rinviare la semifinale del reality condotto da Ilary Blasi inizialmente prevista per lunedì 12 giugno. Tuttavia, per mantenere la fine del programma sempre per lunedì 19 giugno, la puntata sarà trasmessa venerdì 16 giugno. Intanto, però, c’è già chi si chiede cosa succederà l’anno prossimodei. Nelle ultime settimane si sono rincorse le voci di un Pier Silvio Berlusconi non contento, per usare un eufemismo, diche ha vistodei. I numerosi ritiri e, a detta di molti spettatori, personaggi non all’altezza, hanno caratterizzato questa edizione. Tra i naufraghi Helena Prestes è sicuramente tra le ...