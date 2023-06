Non doveva succedere ma abbiamo dato tutto ll messaggio di Lukaku ai tifosi dell' Inter

(Di martedì 13 giugno 2023) Il bomber nerazzurro ha rotto il silenzio ribadendo ancora una volta la sua volontà di restare all': "ancora fame e torneremo a combattere con la speranza di raggiungere un giorno quel momento in cui si scrive la storia"

Inizialmente il corto Carl's Dateessere incluso nella serie Dug Days (Una vita da Dug), ... l'uscita del corto è stata rimandata di anno in anno, finchési è deciso di renderlo un ...Diceva che anche perdendo il referendum , il governocadere. Magalleggiare , perché "c'era la mucca nel corridoio".una volontà di governare per cambiare il Paese, fare le ...Il gioco offre una buona traduzione in italiano grazie a sottotitoli ben scritti evi occuperà ... Si poteva, e si, sfruttare meglio il medium curando meglio le interazioni ludiche, ma l'...