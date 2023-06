Noi e Berlusconi | dalla diffidenza alla seduzione Viaggio controverso per rifare l’Italia

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 13 giugno 2023) Quel parvenu, l’uomo più ricco d’Italia, che scende in campo per “salvarci”? All’inizio non la prendemmo benissimo, oggi possiamo dirlo. Pur riconoscendo la statura del capitano d’industria coraggioso, che avrebbe cambiato per sempre la storia del dopoguerra. Lasciando un’eredità ingombrante e preziosa. A noi, cresciuti a pane e politica, figli della generazione dei vinti, vittime sacrificali negli anni di Piombo, giovani pionieri in piazza negli anni ’80 per uscire dalle fogne (ben prima che il Cavaliere ci “sdoganasse”), quel successo clamoroso alle elezioni del ’94 di un partito appena nato confuse. Il capitano d’industria che scende in campo per ‘salvarci’ Per noi cresciuti ad Almirante e Rauti, a passare giornate tra riunioni, riflessioni politiche (altro che arretratezza culturale) e affissioni, quell’uomo del fare sembrava venuto da Marte, un vincente che quasi si beffava ...