No | Zuckerberg non si è “scusato per la censura”

(Di martedì 13 giugno 2023) Il 10 giugno su La Verità, con la firma di Maddalena Loy, è apparso un articolo dal titolo:si scusa per la: “Sul Covid la scienza aveva torto” Subito sotto: Il creatore di Facebook ammette: “Abbiamo oscurato anche informazioni vere” Circola anche un video, dovefarebbe queste affermazioni, e come potete sentire la frase virgolettata del titolo non è mai stata detta: E già questo basterebbe per bollare l’articolo de La Verità come disinformativo. Ma ci interessa comunque approfondire quanto riportato daperché vediamo che anche negli States, grazie a quella cloaca dell’informazione che è Fox News, le cose vengono distorte in maniera subdola. Così subdola da farci cadere anche un giurista come Augusto Sinagra, che, su Imola Oggi ha scritto: Com’è noto, Mark ...