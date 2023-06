No | RTL 102 5 non ha annunciato la morte di Berlusconi durante una canzone di Annalisa

Leggi su facta.news

(Di martedì 13 giugno 2023) Il 13 giugno 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un video pubblicato su Twitter che mostra uno spezzone di una trasmissione andata in onda sul canale radiotelevisivo RTL 102.5. Lo stesso contenuto circola anche su TikTok. Nel filmato si può ascoltare ladella cantante, intitolata “Bellissima”, il cui volume viene abbassato dopo pochi secondi per far sentire un annuncio del conduttore che recita: «un aggiornamento, ed è l’aggiornamento peggiore che potessimo darvi. Silvioè morto». Subito dopo il messaggio, il volume della musica viene nuovamente alzato nel momento in cuicanta le parole «dove vai» e «te ne vai». Il video è accompagnato da un commento in cui viene riportata la dinamica e aggiunto: «questo video ...