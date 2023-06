No | questo non è un allagamento di Bologna a maggio 2023

Leggi su facta.news

Il 21è stato condiviso su Facebook un video, pubblicato il giorno prima anche su TikTok. Nel filmato si vede una strada di città inondata da un fiume di fango, che porta via le auto. In sovraimpressione si leggono queste scritte: «cosa sta succedendo al nostro pianeta.oggi. Preghiamo». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il video in questione non è stato registrato ae non ha alcun legame con le forti alluvioni che hanno colpito l'Emilia-Romagna tra il 16 e il 17. Il filmato mostra, invece, le conseguenze dell'alluvione del 4 novembre 2011 su alcune strade del quartiere Marassi di Genova. Il video quindi è stato registrato più di dieci anni fa in Liguria.