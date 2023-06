No | l’Onu non ha sostituito le 193 bandiere degli Stati membri con quelle arcobaleno

Leggi su facta.news

(Di martedì 13 giugno 2023) Il 12 giugno 2023 è stato pubblicato su Facebook un video che mostra una piazza in cui sventolano svariate, simbolo dell’orgoglio della comunità Lgbt+. Il filmato è accompagnato da un commento, scritto dall’autore del post, che recita: «sostituisce tutte le 193con leLGBT,al Rockfeller Center ,NY». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il Rockefeller center è un complesso di 14 edifici commerciali situato nel centro di Manhattan, a New York. In occasione dell’arrivo di giugno, periodo nel quale ogni anno si celebra l’orgoglio della comunità Lgbt+ e le lotte per i diritti civili, il Rockefeller center ha decorato i propri spazi pubblici con simboli ...