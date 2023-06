No al minuto di silenzio e al lutto nazionale | gli oltraggi della sinistra a Berlusconi

"Dopo le polemiche suldie la scelta unilaterale della destra di interrompere i lavori del consiglio regionale, abbiamo deciso di rimanere in aula per rispetto delle istituzioni e dei cittadini che ...(Arv) Venezia 13 giu. 2023 - In apertura dei propri lavori odierni il Consiglio regionale del veneto ha dedicato undiper commemorare la "scomparsa di Silvio Berlusconi, fondatore e anima di Forza Italia, partito politico che ha avuto la fiducia di molti Veneti" ha detto il presidente Ciambetti ...'Questa sera, in occasione della gara 1 della finale per l'assegnazione del titolo di campioni d'Italia di calcio a 5, io non parteciperò aldi raccoglimento in memoria di Silvio Berlusconi indetto dal presidente della Figc'. È quanto scrive su facebook, come riporta l'Ansa, il consigliere comunale di Potenza, Francesco Giuzi o (La ...

Berlusconi, a Genova i consiglieri di Pd e Movimento 5 Stelle lasciano l’aula durante minuto di silenzio Il Riformista

Già ieri, a poche ore dalla sua scomparsa, Silvio Berlusconi è stato ricordato con un minuto di silenzio nel corso di diversi appuntamenti istituzionali svoltisi in tutta Italia (oltre che con ...Il capogruppo di Fratelli d'Italia interviene così dopo l'abbandono dell'aula da parte dell'opposizione durante il minuto di silenzio per Berlusconi ...