Nica Chisena | dopo il coma il TAR le riconosce l’opportunità di curarsi all’estero

(Di martedì 13 giugno 2023) Tarantini Time Quotidiano Il 10 ottobre del 2020, entra in. Ha soli 39 anni, e la sua storia, il suo tortuoso percorso di cure per recuperare l’enorme deficit dovuto dalla rottura di un aneurisma cerebrale e l’iter legale per veder riconosciuto il costo economico delle stesse, sono oggi i regali che questa donna, e il suo compagno Danilo Zanni, consegnano a pazienti come lei e ai loro cari., infatti, grazie a una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia e al ricorso presentato dal compagno, nel frattempo diventato suo amministratore di sostegno, è riuscita in una impresa di dignità destinata a fare scuola e che da oggi costringe le autorità sanitarie locali (ASL di Taranto) a non trincerarsi più dietro reticenze e silenzi di fronte a casi come il ...

Annunziata di Taranto, nei centri di neuro riabilitazione di Crotone, Fontanellato e infine di Montecatone, negava il rimborso di spese sanitarie per il ricovero di nel Centro "O.

Il 10 ottobre del 2020 Domenica Chisena, per tutti i suoi cari Nica, entra in coma. Ha soli 39 anni, e la sua storia, il suo tortuoso percorso di cure per recuperare l'enorme deficit dovuto dalla rott