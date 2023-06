Nica Chisena | dopo il coma il TAR le riconosce l’opportunità di curarsi all’estero

(Di martedì 13 giugno 2023) Tarantini Time Quotidiano Il 10 ottobre del 2020, entra in. Ha soli 39 anni, e la sua storia, il suo tortuoso percorso di cure per recuperare l’enorme deficit dovuto dalla rottura di un aneurisma cerebrale e l’iter legale per veder riconosciuto il costo economico delle stesse, sono oggi i regali che questa donna, e il suo compagno Danilo Zanni, consegnano a pazienti come lei e ai loro cari., infatti, grazie a una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia e al ricorso presentato dal compagno, nel frattempo diventato suo amministratore di sostegno, è riuscita in una impresa di dignità destinata a fare scuola e che da oggi costringe le autorità sanitarie locali (ASL di Taranto) a non trincerarsi più dietro reticenze e silenzi di fronte a casi come il ...

Il Tar della Puglia ha riconosciuto a, 39enne di Martina Franca che nel 2020 subì gravi conseguenze dalla rottura di un aneurisma cerebrale, entrando anche in coma per un periodo, il diritto al rimborso per le spese ...Stando ad un comunicato diffuso da fonte riconducibile ai congiunti, perle cure all'estero sono rimborsabili. Ciò perché divenuta definitiva la sentenza del Tar Puglia al quale aveva fatto ricorso Davide Zanni, compagno ed amministratore di sostegno della ...Annunziata di Taranto, ne i centr i di neuro riabilitazione di Crotone, Fontanellato e infine di Montecatone, negava il rimborso di spese sanitarie per il ricovero dinel Centro "O. ...

Vittoria giudiziaria dopo due anni di coma: Nica Chisena ottiene il ... Puglia Press

Nica Chisena ottiene il rimborso per la cura all'estero dopo un aneurisma cerebrale. Sentenza è importante verso la sanità pubblica ...Il 10 ottobre del 2020 Domenica Chisena, per tutti i suoi cari Nica, entra in coma. Ha soli 39 anni, e la sua storia, il suo tortuoso percorso di cure per recuperare l’enorme deficit ...