Nessuno meritava il titolo più dei Denver Nuggets

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 13 giugno 2023) «Il lavoro è finito ora. Possiamo andare a casa». Parla come un uomo in missione Nikola Jokic, l’MVP delle finali, il miglior giocatore di questi playoff, quello con più punti, rimbalzi e assist, o – almeno – parla come un uomo molto stanco. Gara-5 si è conclusa nel modo più atteso per i suoi, dopo le due vittorie in trasferta a Miami ilera sembrato una formalità, ma meno pronosticabile, al termine di una partita che ha avuto tutto tranne, forse, quello che ci si aspettava ancora una volta da loro, ovvero fluidità, logica, esecuzione. Come è andata Gara-5Gara-5 è stata una partita pazza, non necessariamente nella sua accezione più positiva del termine, una partita fatta di tiri che non entrano da nessuna parte, di giocatori che si lanciano sul parquet, di palle perse in maniera banale e di altre recuperate in ...