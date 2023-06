Nessuna bandiera a mezz’asta nel mio ateneo | ricordare chi è stato Berlusconi è dovere civile

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 giugno 2023) Pubblichiamo in questo spazio la comunicazione che Tomaso Montanari, rettore dell’Università per stranieri di Siena, ha inviato alla comunità universitaria a proposito del lutto nazionale in memoria di SilvioScrivo a tutta la comunità per assumermi la responsabilità di una scelta, evidentemente controcorrente, in occasione della scomparsa di Silvio. Di fronte a questa notizia naturalmente non si può provare alcuna gioia, anzi la tristezza che si prova di fronte ad ogni morte. Ma il giudizio, quello sì, è necessario: perché è vero cheha segnato la storia, ma lo ha fatto lasciando il mondo e l’Italia assai peggiori di come li aveva trovati. Dalla P2 ai rapporti con la mafia via Dell’Utri, dal disprezzo della giustizia alla mercificazione di tutto (a partire dal corpo delle donne, nelle sue tv), dal ...