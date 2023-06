Nel mezzogiorno di Rai 1 parte il «Camper» di Marcello Masi

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 13 giugno 2023)(US Rai) Neldi Rai 1 ri. La seconda edizione del programma estivo, la cuinza è slittata ad oggi in seguito alla morte di ieri di Silvio Berlusconi, vedrà alla conduzione, che subentra a Roberta Morise e Tinto. Questi ultimi non resteranno però a mani vuote, dal momento che da lunedì 19 giugno condurrannoin Viaggio, il segmento in onda dalle 12.00 che anticipa la trasmissione.coordina una squadra di inviati Ogni giorno, dal lunedì al venerdì in diretta su Rai 1, ci saranno vari collegamenti e reportage dalle località vacanziere. A traghettare i telespettatori nei vari posti ci penseranno ...