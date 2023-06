Ndicka è arrivato a Ciampino | presto la firma con la Roma – FOTO

(Di martedì 13 giugno 2023) Evan, ormai ex difensore dell’Eintracht Francoforte e oggi svincolato, èperre con i giallorossi Evan, ormai ex difensore dell’Eintracht Francoforte e oggi svincolato, èperre con i giallorossi. Il centrale ivoriano si trasferirà nella capitale a parametro zero e questa mattina èall’aeroporto diper svolgerele visite mediche di rito alla clinica di Villa Stuart. Per il club dei Friedkin si tratta del secondo colpo in entrata dopo l’arrivo di Houssem Aouar.

Evan, ormai ex difensore dell'Eintracht Francoforte e oggi svincolato, èa Roma per firmare con i giallorossi Evan, ormai ex difensore dell'Eintracht Francoforte e oggi svincolato, èa Roma per firmare con i giallorossi. Il centrale ivoriano si ...L'arrivo del difensoreEvan N'Dicka èa Roma. Il centrale francese naturalizzato ivoriano è ... Ecco #! È sbarcato a #Roma il secondo acquisto dei giallorossi dopo #Aouar pic.twitter.com/...La nuova strategia sui parametri zero è interessante, ma se efficace: i nomi circolati sono di livello, ma a oggi nessuno è, anzi, qualcuno è già sfumato (, Tielemans). Vedremo se ...

CALCIOMERCATO - Roma, è arrivato Ndicka: numeri e caratteristiche tecniche del nuovo difensore giallorosso Eurosport IT

Evan Ndicka sta per diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. È fatta per l’arrivo del difensore centrale classe ‘99 che ha terminato la sua esperienza all’Eintracht Francoforte e che in ...Finisce la telenovela riguardante il futuro di Evan Ndicka. Il difensore franco-ivoriano ha scelto la sua prossima destinazione. Uno dei nomi più caldi di questo mese di giugno, per quanto… Leggi ...