Nba | la festa dei Nuggets | Jokic annaffia la squadra di champagne

Come da tradizione, maschere da sci e doccia di champagne per i vincitori dell'anello: dirige l'orchestra il maestro Nikola ...Serata diper i Denver Nuggets , che hanno battuto i Miami Heat in gara - 5 e conquistato il primo titolodella storia della franchigia. I festeggiamenti sono iniziati in campo e proseguiti negli ...Gara cinque delle final finisce 94 - 89. Non è stato un bel match ma in ogni caso ha scritto una pagina di storiagrande a Denver, Colorado: i Nuggets portano a casa il loro primo anello. Scene che per decenni sembravano impossibili si sono finalmente trasformate in realtà. I Nuggets hanno sconfitto i ...

NBA Finals, festa Denver: tuffo in piscina per Jokic e Murray. VIDEO Sky Sport

Gara cinque delle final finisce 94-89. Non è stato un bel match ma in ogni caso ha scritto una pagina di storia ...Avanti 3-1 nella serie, Denver chiude la pratica in gara 5 (94-89). Primo titolo in assoluto per i Nuggets. Il serbo resta comunque umile e distaccato.