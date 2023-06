NBA Finals 2023 | Jokic vince l’anello da MVP | “Il lavoro è finito | ora posso tornare a casa”

Leggi su sportface

(Di martedì 13 giugno 2023) Nel primo titolo NBA della storia dei Denver Nuggets c’è una grande mano di Nikola, autentico trascinatore della franchigia prima nella stagione regolare e poi a playoff. Non a caso il cestista serbo domina in tutte le statistiche ed è stato decisivo nei momenti chiave, conquistando di conseguenza il titolo di MVP. Ciononostante,non si è dato alla cosiddetta ‘pazza gioia’ ed a caldo ha dichiarato: “Il, ora finalmente“. Anche in conferenza stampa, il serbo ha ribadito il suo desiderio: “Quand’è la parata? Giovedì? No, io voglio andare a“. Semplicemente Nikola, unico anche fuori dal campo. SportFace.