NBA Finals 2023 | Denver Nuggets campioni per la prima volta nella loro storia Miami ko in gara-5

Leggi su sportface

(Di martedì 13 giugno 2023) Isconfiggono iHeat in-5 delle NBAcon il punteggio di 94-89 e si laureanoNBA per la. Serata storica per la franchigia del Colorado, che festeggia il suo primo titolo davanti ai propri tifosi e lo fa al termine di una sfida molto combattuta e in bilico fino all’ultimo.ha infatti venduto cara la pelle e, dopo aver chiuso i primi tre parziali in vantaggio, si è arresa solo nel finale. Nell’ultimo quartoera avanti di 7 lunghezze (86-79), ma ha subito un parziale di 2-10 che l’ha costretta a inseguire di nuovo. Nessun problema però visto che sono arrivati sei ...