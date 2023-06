Nations League | Nazionale a Coverciano | oggi prove tecnico-tattiche

(Di martedì 13 giugno 2023) Mattinata di allenamento adove ladi Roberto Mancini ha iniziato a preparare la semifinale di, in programma giovedì a Eschede, in Olanda, contro la Spagna. Esercitazionidi 4-3-3, questo il programma che ha seguito una prima fase dedicata al riscaldamento atletico. Diversedi 11 titolare provate dal Ct: Raspadori e Immobile si sono alternati come centrali, mentre sugli esterni si sono visti Pellegrini e Chiesa, con quest’ultimo provato anche a destra, così come Zaniolo. Davanti a Donnarumma il probabile impiego da destra a sinistra di Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi e Dimarco, quindi sulla linea mediana Jorginho in regia e la coppia Barella-Verratti interni. SportFace.

É tutto pronto per le Final Four di: a contendersi il trofeo saranno, oltre all'Italia di Mancini anche Croazia Spagna e Olanda, tutte vincitrici dei rispettivi gironi della Lega A nella prima fase della competizione, ...Le qualificazioni e le amichevoli - oltre, ovviamente, alla, in cui sarà impegnata l'Italia di Mancini - che vedranno protagoniste le varie selezioni sono la coda di questa lunghissima ...Il centrocampista della Croazia e del Real Madrid, Luka Modric , alla vigilia della semifinale di2022/2023 contro l' Olanda , ha parlato in conferenza stampa : 'Sono concentrato sulla Croazia, anche perché ho detto tante volte cosa penso e non è necessario ripeterlo. Al momento la ...

La divisa, bianca con i dettagli oro, verrà utilizzata per le finali di Nations League ed è ispirata a quella indossata dalla Nazionale al suo esordio nel 1910. Adidas ha pensato a un look retro, che ...A contendersi il trofeo saranno, oltre all’Italia, Croazia Spagna e Olanda che, come gli azzurri, hanno vinto i rispettivi gironi della lega A nella prima fase della competizione, giocata tra giugno e ...