Nations League | maglia speciale per l' Italia | ecco come sarà

(Di martedì 13 giugno 2023) ROMA - La Nazionale festeggia il 125esimo anniversario della Figc con un kit celebrativo realizzato da Adidas in occasione delle finali della2023 , in programma nei Paesi Bassi. La ...

COVERCIANO - Secondo giorno di raduno a Coverciano per la Nazionale di Roberto Mancini che il 15 giugno alle 20.45 sfiderà la Spagna in. A parlare, in conferenza stampa, è Davide Frattesi al centro dell'interesse di molti club come Juventus, Roma e Inter.ROMA - La Nazionale festeggia il 125esimo anniversario della Figc con un kit celebrativo realizzato da Adidas in occasione delle finali della2023 , in programma nei Paesi Bassi. La divisa, ispirata da quella indossata dagli azzurri al loro esordio nel 1910 ( Italia - Francia 6 - 2 all'Arena Civica di Milano), è ...In questi giorni Frattesi è a Coverciano dove, assieme alla Nazionale, sta preparando il match diche si giocherà giovedì sera contro la Spagna . Durante il ritiro degli Azzurri, il ...

L'Italia affila le armi in vista della sua semifinale contro la Spagna della Final Four della Nations League 2023. La formazione allenata dal commissario tecnico Roberto Mancini proverà a raggiungere ...adidas festeggia il 125° anniversario della Federazione Italiana Giuoco Calcio creando un kit celebrativo per la Nazionale in occasione delle Finali della UEFA Nations League 2023 ...