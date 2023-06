Nations League | l' Olanda perde De Ligt | Koeman corre ai ripari

Brutte notizie per l'Olanda che perde De Ligt per infortunio. Il centrale difensivo salterà la, con gli orange che saranno impegnati domani contro la Croazia. La notizia interessa anche l'Italia , visto che l'Olanda è una potenziale avversaria in finale se gli azzurri ...... al Twente Stadion di Enschede (Olanda), la sfida tra Spagna e Italia, valida per le semifinali della. Al suo fianco, gli assistenti Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic; quarto uomo il ...... dove Lorenzo Pellegrini è stato protagonista di una intervista doppia con Ciro Immobile trasmessa sui canali social ufficiali della Nazionale che si prepara alla semifinale dicontro ...

Un unico precedente fortunato con gli azzurri, la vittoria con il Belgio a Euro2020 ROMA (ITALPRESS) - Sarà lo sloveno Slavko Vincic ad ...Lo sloveno Slavko Vincic arbitrera' la sfida Spagna-Italia, valida per le Finali di Nations League, in programma giovedi' a Enschede in Olanda. Assistenti saranno Tomaz Kkancnik e Andraz Kovacic, ...