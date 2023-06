Nations League 2023 | Italia-Spagna | l’arbitro sarà lo sloveno Vincic

(Di martedì 13 giugno 2023)loSlavkodella semifinale di Uefatra, in programma giovedì 15 giugno al Twente Stadion di Enschede in Olanda. L’esperto fischiettocoadiuvato dagli assistenti Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic. Il quarto uomoinvece il bosniaco Irfan Peljto, mentre al Var ci saranno Nekc Kajtazovic e Matej Jug. L’unico precedente dicon l’riguarda i quarti di finale degli Europei 2020 contro il Belgio (2-1). SportFace.

La Volleyballfemminile 2022 in TV e streaming La Volleyballin diretta su Sky Sport. L'emittente televisiva satellitare replicherà quanto fatto nell'estate 2022 ...Un dolce ricordo per l'Italia accompagna la designazione arbitrale per la partita Spagna - Italia , in programma giovedì e valida per le semifinali di. A fischiare sarà infatti lo sloveno Slavko Vincic , che ha unico precedente con gli Azzurri ma di tutto rispetto: c'era lui infatti nei quarti di finale degli Europei, quando la ...Brutte notizie per l'Olanda che perde De Ligt per infortunio. Il centrale difensivo salterà la, con gli orange che saranno impegnati domani contro la Croazia. La notizia interessa anche l'Italia , visto che l'Olanda è una potenziale avversaria in finale se gli azzurri ...

Italia, Spagna, Croazia e Olanda: sono queste le semifinaliste della Nations League 2022/23. Tutte le squadre hanno vinto i rispettivi gironi della lega A nella prima fase della competizione, e ...Un 10, due 9 e tanti esterni che si possono adattare al ruolo di seconda punta. Le convocazioni di Roberto Mancini per la final four di Nations League parlano chiaro: in attacco non ci sono posti gara ...