Napoli | una poltrona per tre Ma De Laurentiis predica calma | “Siamo in buone mani”

(Di martedì 13 giugno 2023) Alzi la mano chi avrebbe pensato, a un mese dalla fine del campionato, di assistere a ciò che sta accadendo a: via Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli, principali artefici dello scudetto numero tre nella storia dei partenopei, e società alle prese con il rebus panchina. In corsa, ad oggi, ci sono tre nomi: Paulo Sousa, Rudi Garcia e Christophe Galtier. Un portoghese e due francesi per il posto occupato fino a pochi giorni fa da un italiano. Di origini toscane, per l’esattezza. Se l’addio del tecnico di Certaldo è già cosa certa e ufficiale, quello del direttore sportivo – deus ex machina delnegli ultimi otto anni – non lo è ancora. Il patron Aurelio Denon è intenzionato a liberarsene così facilmente. Sa bene l’importanza che l’ex dirigente del Carpi ha avuto nel percorso di crescita del club. E così, anche ...