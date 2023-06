Napoli | nuovo piano sicurezza stradale | le zone interessate a Fuorigrotta e Bagnoli

... ilcorso del Milan è segnato anche dall'arrivo in società di Adriano Galliani come ... vinto dal Milan dopo un appassionante testa a testa con ildi Maradona. Si tratta dell'11° tricolore ...... il cui contratto scade nel giugno 2024 : probabilmente ci sarà unincontro tra le parti ... Come spiega Gianni: "Col Bilan in disarmo, la Giube smantellata e ilsenza il grande Luciano o lo ...E' stato così accostato a Inter e Milan, oltre che ae Monza, ma alla fine l'ex Palermo ha ... unaccordo fino al 30 giugno 2026, a circa 9 milioni di euro netti a stagione. Uno stipendio ...

Nuovo allenatore Napoli, restano 3 nomi in corsa. Ma Osimhen ne sconsiglia uno CalcioNapoli24

Nel corso di ‘Calciomercato l’originale’, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.“Per me il Napoli farà uscire una sorpresa, questo non vuol dire che il nuovo tecnico sarà Zidane, non dico in quel ...