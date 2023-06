Napoli | l’ottava vittoria | gli azzurri continuano a correre con Osimhen

Leggi su contropiedeazzurro

(Di martedì 13 giugno 2023) Con più fatica del previsto e meno bello del solito, domenica 16 ottobre 2022, al Diego Armando Maradona, ildi Luciano Spalletti abbatte il tabù Thiago Motta, tecnico imbattuto a Fuorigrotta, e vince la sua ottava partita in Serie A, la decima consecutiva che incorona i partenopei con il più alto numero di vittorie di seguito in Europa. Un Bologna comunque da applausi che gioca fino al 90° minuto, ma le risorse deglirisultano essere eccellenti. Luciano Spalletti, ancora una volta, si rivela uno stratega impavido, vincendo la gara con gli uomini dalla panchina. Il tecnico toscano decide infatti di inserire, a partita in corso, Lozano e l’attaccante mascherato, Victor, e segnano entrambi, affidando le chiavi dell’attacco azzurro al solito favoloso Kvaratskhelia, decisivo in due dei tre gol ...