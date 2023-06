Napoli | Galtier il favorito per la panchina

(Di martedì 13 giugno 2023) Continua alil toto allenatori per ladopo l’addio di Spalletti, De Laurentiis starebbe pensando aContinua alil toto allenatori per ladopo l’addio di Spalletti, De Laurentiis starebbe pensando a. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’allenatore del Psg sarebbe ilper allenare gli azzurri nella prossima stagione.

Ieri Foot Mercato scriveva che a spingere per l'abbandono dell'ideaalc'è però Victor Osimhen, che ha avuto il tecnico francese come allenatore al Lille. Osimhen lo stima ma non lo ...Calciomercato- Paulo Sousa , Christophee Rudi Garcia . Il cerchio si stringe come riporta oggi in edicola il Corriere del Mezzogiorno . Ma non è così certo che vi sia davvero il portoghese in pole ...... Paulo Sousa Paulo Sousa , Christophee Rudi Garcia. Sono i tre nomi ancora caldi per la panchina delnel post Spalletti. Il Corriere dello Sport ne scrive. Per quanto riguarda Sousa, ...

Tra i nomi accostati alla panchina del Napoli vi è anche quello di Galtier, ne parla l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. "Da tenere in debita considerazione ancora Christophe Galtier, 57 ...Ecco chi fa le trattative senza Giuntoli SKY: Nuovo allenatore Napoli, ci sono tre nomi, De Laurentiis vuole Galtier Paganini contro i tifosi del Napoli: “Esultano e prendono in giro per la ...