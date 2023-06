Napoli | Galtier è il numero uno della lista di ADL | il tecnico ha già accettato il trasferimento

(Di martedì 13 giugno 2023) Entro il prossimo 27 giugno, la SSCavrà un nuovo allenatore. Sono state queste le dichiarazioni del presidente Aurelio De Laurentiis, il quale continua la sua ricerca tra diversi profili, nazionali ed internazionali. Secondo quanto appreso da SKY, il nome in pole non sarebbe più Paulo Sousa ma Christophe, il quale dirà addio L'articolo

Continua alil toto allenatori per la panchina dopo l'addio di Spalletti, De Laurentiis starebbe pensando aContinua alil toto allenatori per la panchina dopo l'addio di Spalletti, De Laurentiis starebbe pensando a. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l'allenatore del Psg ...Panchina, Garcia ehanno accettato l'offerta Sono liberi invece Garcia e, quest'ultimo svincolatosi proprio in queste ore dal PSG : i contratti offerti da ADL sono quasi ...Ieri Foot Mercato scriveva che a spingere per l'abbandono dell'ideaalc'è però Victor Osimhen, che ha avuto il tecnico francese come allenatore al Lille. Osimhen lo stima ma non lo ...

Il Napoli deve ancora decidere su chi puntare in vista della prossima stagione, al momento il cerchio si sarebbe ristretto a tre nomi in particolare.L'edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul casting allenatore in casa Napoli. Secondo il quotidiano ...