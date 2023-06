Napoli | De Laurentiis | «Nuovo allenatore? Siamo in buone mani…»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 13 giugno 2023) Aurelio De, presidente del, ha parlato della scelta deldopo Luciano Spalletti Aurelio De, presidente del, ha parlato in occasione dello speciale dedicato a Silvio Berlusconi su Rai Due. PAROLE – «Il? Ilè sempre inmani, bisogna stare sereni e tranquilli. Faremo un bel campionato. Silvio Berlusconi è stato un precursore degli anni ’80 che sono stati una sorta di secondo boom economico per l’Italia che veniva da un periodo nero dagli inizi degli anni ’70. E’ riuscito a far riscoprire agli italiani il senso della positività, finché a un certo punto è dovuto scendere in campo, come amava dire lui, per difendere quello che ha creato».