Napoli | corteo dopo vittoria con la Juve | arrivano 255 multe per 106mila euro

(Di martedì 13 giugno 2023) Tutti multati i componenti dela due ruote cheladelcontro lantus scortò il pullman partenopeo lungo la Tangenziale. Scene che fecero il giro d’Italia. In tutto sono 255 le infrazioni accertate e notificate ai rispettivi conducenti per un totale didi multa.di scooter L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

La raccolta fondi per l'apertura della prima 'Casa del Sorriso' araggiunge Terra di Lavoro. La tappa dell'Fcf bike tour 2023 con Fabio Cannavar c'è stata, ... All'arrivo deldi biciclette ...Un femminicidio con molti danni collaterali. È questa la pista seguita dagli inquirenti che non hanno ancora chiuso le indagini sul duplice omicidio di Maria Brigida Pesacane, 24 anni, mamma di due ...... uccisa dal suo compagno a Senago, in Lombardia, è stato portato infin sotto l'abitazione ... a Sant'Antimo in provincia di. Per volontà della famiglia, i funerali sono stati celebrati in ...

Napoli, corteo in moto senza casco per ricordare il giovane boss ucciso ilmattino.it

Dopo la notizia dei funerali di Maria Brigida Pesacane, 24 anni, a Melito di Napoli, sono stati fissati anche i funerali di Luigi Cammisa, 29 anni. A Sant’Antimo, in provincia di Napoli, sarà lutto ci ...Il sindaco di Sant’Antimo, Massimo Buonanno, ha proclamato lutto cittadino per il 14 giugno 2023. I funerali di Cammisa al Santuario di Sant’Antimo Prete e Martire alle 12,30.