Mutui | cosa succede se Bce alza ancora i tassi | gli effetti sulle rate

(Di martedì 13 giugno 2023) (Adnkronos) – Se il prossimo 15 giugno la Bce dovesse annunciare, come da aspettative, un nuovo rialzo del costo del denaro di 25 punti base,significherebbe per chi ha un mutuo medio a tasso variabile? Secondo le simulazioni di Facile.it l’aumento deipotrebbe tradursi in un rincaro della rata che porterebbe l’aggravio complessivo a quasi +275 euro rispetto all’inizio dello scorso anno (+60%). E c’è un’altra brutta notizia: la corsa deipotrebbe non essere finita visto che, secondo le aspettative di mercato, il picco dell’Euribor verrà raggiunto a settembre prossimo. Per l’analisi il comparatore ha preso in esame un finanziamento a tasso variabile da 126.000 euro con piano di restituzione in 25 anni sottoscritto a gennaio 2022, esaminando come sono già cresciute lee come potrebbero variare a ...