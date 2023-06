Mussolini | la cittadinanza onoraria a Jesolo diventa un caso L' Anpi | ' Rimuovetela' Il sindaco blocca la protesta | non si può

... alla quale il sindaco Christofer De Zotti ha però risposto di non poter aderire alla richiesta, ricordando che altri Comuni che hanno deciso di non revocare la, e spiegando ......di minoranza che nel pantheon della sinistra comunista non ha mai trovato diritto di. ... i nemici del proletariato sono, Sturzo, Turati e Amendola. Tutti incredibilmente allo ...Gli uomini della Ceka fascista, insediata da, sono ex combattenti, arditi addestrati all'... Rientra in Italia per arruolarsi nell'Esercito Regio rinunciando allaUSA). ...

Jesolo rifiuta revoca cittadinanza a Mussolini, Anpi insorge - Veneto Agenzia ANSA

Il Comune di Jesolo non intende revocare la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini e respinge al mittente la richiesta avanzata dall'Anpi il 25 aprile scorso.L'amministrazione della spiaggia venezia ...Il primo cittadino Christofer De Zotti respinge la richiesta dell’Anpi: «Si tratta di un atto storico, non si può cancellare tutto dell’epoca fascista» ...