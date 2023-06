Musetti-Barrere in tv | data | orario | canale e diretta streaming Atp Stoccarda 2023

Leggi su sportface

(Di martedì 13 giugno 2023) Lorenzosfiderà Gregoireal secondo turno dell’ATP 250 di, in programma dal 12 al 18 giugno. Il carrarino ha ottenuto la prima vittoria in carriera sull’erba all’esordio nel torneo, superando in due set il qualificato Borna Gojo grazie in particolar modo ad una buona prestazione con la prima di servizio. Ora l’allievo di Simone Tartarini proverà a proseguire il suo cammino in Germania e ha un altro match che può definirsi alla sua portata.è alla sua prima vera stagione sul circuito maggiore e sulle superfici rapide è giocatore in grado di giocare bene e quindi da prendere con le pinze, ma il Lorenzo ammirato nelle ultime settimane parte con i favori del pronostico. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE MONEYe ...