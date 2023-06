Musetti-Barrere | ATP Stoccarda 2023 | quando gioca | orario | programma | tv | ordine di gioco

Leggi su oasport

(Di martedì 13 giugno 2023) Lorenzovuole prenderci gusto. Ieri pomeriggio, nonostante qualche piccolo problema, il tennista di Carrara ha superato Borna Gojo nel primo turno del Boss Open di, vincendo così la prima partita in carriera sull’erba. A sfidarlo domani per un posto nei quarti di finale ci sarà il francese Gregoire. Il transalpino si è guadagnato il match con l’allievo di Simone Tartarini grazie al successo per 6-4 6-3 contro il tedesco Oscar Otte, solitamente un buonissimo interprete del verde ma che quest’oggi ha avuto numerosi problemi al servizio, addirittura otto doppi falli per lui e sette palle break concesse. Gregoireha ottenuto come miglior risultato nel circuito ATP in stagione un quarto di finale a Montpellier, dopo aver battuto Alexander Bublik e Nikoloz Basilashvili venne sconfitto da ...