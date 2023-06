Museo Arcos | sabato sarà inaugurata la mostra personale del maestro Adriano Fida

C., Sezione Egizia deldel Sannio presso, Inv. 1903; 2.) - Iside Pelagia su nave, Età tardo - ellenistica - I sec. a. C., Sezione Egizia deldel Sannio presso, Inv.Sono tornate nel Tempio Isiaco di Benevento delle collezioni Egizie deldel Sannio presso, le due Statue di Sacerdoti che erano partite il 9 settembre dello scorso anno per essere esposte nella mostra itinerante internazionale "Alexandria", promossa da Bozar " ...Benevento . Sono tornate nel Tempio Isiaco di Benevento delle collezioni Egizie deldel Sannio presso, le due Statue di Sacerdoti che erano partite il 9 settembre dello scorso anno per essere esposte nella mostra itinerante internazionale 'Alexandria', promossa da Bozar - ...

Museo Arcos, sabato sarà inaugurata la mostra personale del ... Fremondoweb

Comunicato Stampa – Ferdinando Creta Sabato 17 giugno alle ore 16,00 sarà inaugurata una personale del maestro Adriano Fida dal titolo Adriano con gli Angeli. Omaggio ad Adriano Fida. Promossa dalla P ...Cada vez que voy al Museo de Bellas Artes de Asturias llevo una sorpresa. Entre los cuadros que, en depósito, recibe la pinacoteca ovetense del Museo del Prado se encuentra "Un mercado en un pueblo de ...