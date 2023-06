Muriel nella storia della Serie A | è il miglior marcatore di sempre entrando dalla panchina

Leggi su bergamonews

(Di martedì 13 giugno 2023) Grazie alla rete segnata nel recupero al Monza che ha chiuso la partita sul 5-2, Luisè diventato in solitaria il giocatore con più golinA nell’era dei tre punti a vittoria. Lagli èandata stretta e Gian Piero Gasperini ci hascherzato su, ma il colombiano anche a gara in corso èstato tra i più efficaci, anche, se non soprattutto, con l’Atalanta. L’attaccante colombiano, come riportato dai dati Opta, ha infatti raggiunto quota 26 reti da subentrato, superando Alessandro Matri che era arrivato a 25. Per il classe 1991 si è trattato del gol numero 101sua carriera inA, il numero 62 in maglia nerazzurra contando tutte le competizioni. Un bel modo ...