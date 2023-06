Muriel è il miglior marcatore dalla panchina in Serie A. I numeri con l'Atalanta

(Di martedì 13 giugno 2023) Un grandissimo record per l’attaccante colombiano delLuis: ilgoleador dellaA da subentrato Al di là che questa stagione sia stata per lui l’ombra dei bei vecchi tempi, Luisconha scritto un record destinato a rimanere nella storia: è diventato in solitaria il giocatore con più golinA nell’era dei tre punti a vittoria. Come sottolineato dal sito ufficiale della squadra, l’attaccante colombiano ha raggiunto quota 26 reti, nonché il 101° goal inA: con il 62% realizzato proprio con la maglia nerazzurra.

Non la sua miglior prestazione, sbaglia qualcosa di troppo. Dal 60' Lookman 6 - Fa in tempo a firmare l'assist per Muriel, dà nuova linfa all'attacco dei padroni di casa. Koopmeiners 8,5 - Con il ...Atalanta - Monza highlights e gol, ecco le immagini della sfida di Serie A. La Dea chiude nel migliore dei modi la stagione ...