'A seguito di un attacco missilistico nemico, il capo di stato maggiore della 35a armata, il generale Sergei Goryachev, è stato ucciso', ha detto l'importante blogger a favore della guerra Voenkor in un post su

Muore in un attacco ucraino il capo di stato maggiore della 35a armata della Russia Globalist.it

Sergei Goryachev, un comandante decorato, in precedenza aveva guidato le truppe russe nella regione separatista della Moldavia, la Transnistria.